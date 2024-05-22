Глава администрации Раиси обнародовал новые детали крушения вертолета в Иране

18:58 2024-05-22
Глава администрации Раиси обнародовал новые детали крушения вертолета в Иране

«Погодные условия были нормальными»: В Иране раскрыли подробности крушения вертолета Раиси.

По его словам, в общей сложности в группировке находились три вертолета, два из них благополучно приземлились.

Эсмаили рассказал, что погодные условия во время полета были нормальными.

Облачность наблюдалась в районе медного рудника Сунгун в провинции Восточный Азербайджан, где и произошло крушение.

Эсмаили добавил, что в ущелье в горах могла быть некоторая туманность, но на маршруте их полета тумана не наблюдалось.

«Это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было», — сказал он.

Он также подчеркнул, что облака находились выше вертолета.

Пилот вертолета, в котором находился президент, приказал им подняться выше и продолжить полет над облаками.

После того, как это было сделано, через примерно 30 секунд стало понятно, что вертолет с президентом исчез.

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