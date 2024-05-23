Налог на окна был впервые введен в Великобритании в 1696 году

В теории это имело определенный смысл, но не сработало так хорошо, как планировалось.
Определение окна усложнило ситуацию, и некоторые люди были обложены налогом за различные отверстия в стенах, которые вряд ли можно было назвать окнами.
Другие домовладельцы просто замуровывали окна, чтобы избежать уплаты налога.
Это привело к проблемам со здоровьем, поскольку из-за плохого освещения и вентиляции жители подвергались повышенному риску заболевания тифом, оспой и холерой.
В итоге, налог был отменен в 1851 году.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__