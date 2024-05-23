Налог на окна был впервые введен в Великобритании в 1696 году

09:27 2024-05-23
Налог на окна был впервые введен в Великобритании в 1696 году

Больше окон означало, что дом больше, и, следовательно, владелец должен был платить больше налогов, чем более бедный человек, живущий в меньшем доме с меньшим количеством окон.

В теории это имело определенный смысл, но не сработало так хорошо, как планировалось.

Определение окна усложнило ситуацию, и некоторые люди были обложены налогом за различные отверстия в стенах, которые вряд ли можно было назвать окнами.

Другие домовладельцы просто замуровывали окна, чтобы избежать уплаты налога.

Это привело к проблемам со здоровьем, поскольку из-за плохого освещения и вентиляции жители подвергались повышенному риску заболевания тифом, оспой и холерой.

В итоге, налог был отменен в 1851 году.

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