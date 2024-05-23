Софи Лорен и Карло Понти: она увела его из семьи, он сделал ее как актрису

20:36 2024-05-23
Софи Лорен и Карло Понти: она увела его из семьи, он сделал ее как актрису

Пара прожила полвека вместе, никто не верил в их любовь, но они плевали на мнение общества и вопреки всему стали счастливыми.

Знакомство произошло, когда Софи было всего 16, Карло тогда было уже 38, и он был женат. Долгое время не мог разорвать прежние отношения, влюбленные встречались тайно, Софи приходилось довольствоваться статусом любовницы. Продолжалось это несколько лет. Первая жена, с которой у Понти было двое детей, не давала согласия на развод.

В конце концов Софи и Карло все-таки узаконили свою любовь, а потом вырастили двоих детей. Прожили вместе до глубокой старости, до самой смерти итальянского кинопродюсера.

Софи в этом году исполняется 90 лет, он прекрасно выглядит в свои годы и продолжает тосковать по любимому мужу. Забыться помогает работа, актриса все еще востребована, в 2020 году она снялась в фильме "Вся жизнь впереди".

Именно муж научил провинциалку Софи краситься, соблазнительно покачивать бедрами, приобщил к классической литературе и музыке, показал, как вести себя в обществе.

Начинающей актрисе посоветовали укоротить нос и похудеть, особенно в бедрах. Она демонстративно отказалась что-либо менять в себе, и эта дерзость пришлась очень по душе Понти. Он решил обязательно сделать упрямую девицу звездой вопреки всему.

Карло был словно ювелир, который усердно трудился над огранкой редкого бриллианта.

Он научили ее говорить без неаполитанского акцента, оставить все свои провинциальные привычки.

Чтобы придать ее походке сексуальность и женственность, Понти ставил в два ряда письменные столы, выдвигал из них ящики. Софи должна была проходить между ними, задвигая ящики бедрами.

Именно Понти придумал псевдоним Софи Лорен, помогал ей с заключением выгодных контрактов, всячески продвигал ее как актрису.

Вместе эти двое оставались 54 года. Софи как-то сказала: этой любовью ее одарил сам Бог.

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