Юрий Никулин, прошедший две войны, всю жизнь хранил в себе фронтовые воспоминания

10:40 2024-05-24
Юрий Никулин, прошедший две войны, всю жизнь хранил в себе фронтовые воспоминания

Любимый комедийный артист «почти семь лет не снимал с себя гимнастерку, сапоги и солдатскую шинель».

Юрий Никулин воевал на Финской войне, прошел всю Великую Отечественную войну. Несколько раз был на волоске от смерти, пережил ранения и контузию, заслужил почетные награды.

По словам актера, армия дала ему хорошую школу жизни, где он "узнал немало людей, научился сходиться с ними, что впоследствии помогло в работе, в жизни".

В армии я понял цену жизни и куска хлеба.

В армию его призвали осенью 1939 года, Юрию было 17 лет. Через месяц началась Финская война, он сразу пошел туда добровольцем.

В марте 1940 года военные действия закончились, но солдаты продолжали военную подготовку и плановые учения, шли занятия по политинформации. Потом пришел 41-й год, и Никулин, не снимая гимнастерки, продолжил службу.

Демобилизовали его только через год после завершения войны - 18 мая 1946 года.

Уже в последний год службы у Никулина созрело сильное желание поступать во Всесоюзный государственный институт кинематографа. Его туда не взяли, не взяли и в театральные вузы.

Тогда Юрий подался в клоуны. Отнес документы в студию клоунады при Московском цирке на Цветном бульваре и был принят.

От войны остались воспоминания, которые запечатлелись в нем на всю жизнь.

Не мог он забыть первую смерть, которую увидел на войне:

Мы сидели на огневой позиции и ели из котелков. Вдруг рядом с нашим орудием разорвался снаряд, и заряжающему осколком срезало голову. Сидит человек с ложкой в руках, пар идет из котелка, а верхняя часть головы срезана, как бритвой, начисто.

Потом Никулин, как и любой солдат, не раз еще видел, как "лежали рядами убитые люди", "тела, разорванные снарядами и бомбами". 

Самым ужасным на войне, по словам артиста, были нелепые, случайные смерти.

Однажды его земляк в шутку приложил пистолет к виску, думая, что в нем нет патронов, и спустил курок. Он умер мгновенно прямо на глаза у Никулина, а перед этим показывал ему письма с рисунками от сына.

Сам Никулин считал, что родился в рубашке, потому что много раз удачно уклонялся от верной гибели.

Как-то сижу в наспех вырытой ячейке, кругом рвутся снаряды, а недалеко от меня в своей щели — Володя Бороздинов. Он высовывается и кричит:

— Сержант, иди ко мне. У меня курево есть (к тому времени я снова начал курить).

Только перебежал к нему, а тут снаряд прямым попаданием — в мою ячейку. Какое счастье, что Бороздинов позвал меня!

Пережить тяготы войны, по словам Никулина, ему помогало чувство юмора. Он постоянно веселил своих фронтовых товарищей, что неизменно поднимало у них боевой дух.

Вспоминаю такой эпизод. Всю ночь мы шли в соседнюю часть, где должны были рыть траншеи. Темно, дождь, изредка вспыхивают осветительные ракеты. Пришли мы на место измученные, голодные. Худой майор подошел к нашей группе и спросил:

— Инструмент взяли (он имел в виду лопаты и кирки)?

— Взяли! — бодро ответил я за всех и вытащил из-за голенища сапога деревянную ложку.

Все захохотали, майор тоже. Настроение у нас поднялось.

За весь период военной службы Юрий Никулин получил три медали «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За победу над Германией». В 1985 году ему, как и другим выжившим ветеранам, вручили орден Отечественной войны II степени.

 

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