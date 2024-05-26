Пабло Пикассо на свое 90-летие сделал шокирующее признание: «я всего лишь развлекатель публики»

22:10 2024-05-26
Пабло Пикассо на свое 90-летие сделал шокирующее признание: «я всего лишь развлекатель публики»

В 1971 году Пикассо сказал, что не считает себя настоящим художником, а свое искусство он назвал «несуразностями», которыми он развлекал богачей, зарабатывая на этом деньги.

Ошеломляющее признание до сих пор вызывает шквал эмоций и комментариев в сети, заставляя пользователей строчить пространные рассуждения по поводу довольно смелой и самокритичной цитаты Пикассо. А вот и сама цитата:

Многие становятся художниками по причинам, имеющим мало общего с искусством. Богачи требуют нового, оригинального, скандального. И я, начиная от кубизма, развлекал этих господ несуразностями, и чем меньше их понимали, тем больше было у меня славы и денег. Сейчас я известен и очень богат, но, когда остаюсь наедине с собой, у меня не хватает смелости увидеть в себе художника в великом значении слова; я всего лишь развлекатель публики, понявший время. Это горько и больно, но это истина…

На самом деле, Пикассо никогда не произносил слова, которые ему приписывают.

Пабло Пикассо еще при жизни стал настоящей легендой, его считали гением, слава художника могла сравниться с почестями, оказываемыми президентам и королям.

О нем писали книги, в честь него делали выставки, телепередачи, программы на радио. На этом фоне и появилось необычное признание, якобы сделанное художником в 1971 году, в день своего юбилея.

Однако цитату в иностранной прессе стали публиковать задолго до этого события. В 1952 году ее приводит издание  Washington Post. Потом отрывки из скандального интервью художника возникали в разных искусствоведческих изданиях.

В декабре 1968 года журнал Life опубликовал шокирующую исповедь Пикассо, где он признавал себя "развлекателем публики".

Кто же ввел всех в заблуждение? Почему эти слова приписали художнику, который никогда их не произносил?..

В 1933 году вышло произведение итальянского писателя Джованни Папини "Черная книга". Героями книги стали многие известные личности - Дали, Гитлер, Маркони, Пикассо и другие. На страницах новеллы вымышленный персонаж Гог берет интервью у Пикассо.

Книгу изучали, анализировали, о ней много говорили и, в конце концов, растаскали на цитаты. Многократно перепечатанные, они стали преподноситься как отрывки реального интервью с реальным Пикассо.

Когда редакция журнала Лайф узнала о курьезном ляпе, который допустили ее сотрудники, появилось опровержение. Напечатано оно было в 1969 году, и тут же приводилась настоящая история происхождения знаменитой цитаты.

Но дело было сделано, кто-то когда-то решил приурочить высказывание к 90-летию Пикассо и запустил очередной фейк на просторы интернета, где он и гуляет до сих пор, вызывая искреннее изумление у пользователей.

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