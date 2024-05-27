После разгоревшейся ссоры муж специально сбил жену машиной и проехал по ней

Мужчина и его гражданская жена приехали в придорожное кафе, чтобы немного подкрепиться.

Выйдя из машины, прямо на парковке рядом с заведением они стали очень бурно выяснять отношения.

Ссора приняла серьезный оборот, взбешенный 37-летний мужчина сел за руль "Шкоды" и, сильно разозлившись на женщину, направил машину прямо на нее.

Он намеренно сбил свою гражданскую жену и проехался по ней, нанеся серьезные травмы.

Пострадавшую доставили в больницу с переломами ребер, таза и ног. Также у женщины диагностирована черепно-мозговая травма и выявлен сильный ушиб легкого.

Как известно, эта пара проживает в поселке Дорохово в Рузском районе. В семье воспитываются дети-двойняшки.

Мужчину, совершившего наезд, задержали, против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

По сообщению источника, раньше у задержанного судимостей не было.

Информация предоставлена телеграм-каналом SHOT.