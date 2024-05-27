В Гомеле наблюдается настоящее нашествие мошек

В короткое время всю квартиру облепили мошки, все стены буквально покрылись сплошным живым ковром.

Почему мошкам так понравилась именно эта квартира - непонятно.

Известно, что окна жилища не были оснащены защитными сетками. Чтобы разобраться с непрошенными гостями, владелице жилья пришлось применять фумигатор.

После этих мер все мошки посыпались на пол, при уборке хозяйка набирала полные совки насекомых. Она сообщила, что мошки сильно отдавали рыбным запахом.

По мнению специалистов, в этом году мошек развелось так много по причине сильнейших весенних паводков на территории страны.

Также стремительному распространению насекомых способствует большое количество быстрых рек в этом регионе.

Как известно, май - самый активный месяц для насекомых. К началу июня их активность должна пойти на спад, потому что мошки живут всего месяц.