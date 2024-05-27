В Москве мигрант чуть не изнасиловал соседа по больничной палате

Событие произошло в московском Тушино, где 19-летний местный житель был госпитализирован с подозрением на воспаление лёгких.
В одной палате с москвичом лежал 25-летний узбек.
Ночью узбек подкрался к россиянину и начал к нему приставать, пытаясь прикоснуться к половому органу больного.
Москвич сделал вид, что он спит, но узбек вёл себя всё настырнее, из-за чего мужчине пришлось оттолкнуть мигранта.
Утром пострадавший передал записку медсестре, попросив её вызвать полицию.
Мигранта-извращенца сразу же задержали.