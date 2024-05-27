В Москве мигрант чуть не изнасиловал соседа по больничной палате

17:54 2024-05-27
В Москве мигрант чуть не изнасиловал соседа по больничной палате

Выходец из Узбекистана начал приставать к молодому россиянину после наступления ночи.

Событие произошло в московском Тушино, где 19-летний местный житель был госпитализирован с подозрением на воспаление лёгких.

В одной палате с москвичом лежал 25-летний узбек.

Ночью узбек подкрался к россиянину и начал к нему приставать, пытаясь прикоснуться к половому органу больного.

Москвич сделал вид, что он спит, но узбек вёл себя всё настырнее, из-за чего мужчине пришлось оттолкнуть мигранта.

Утром пострадавший передал записку медсестре, попросив её вызвать полицию.

Мигранта-извращенца сразу же задержали.

admin
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