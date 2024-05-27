Майку Тайсону пришлось вызывать скорую помощь при посадке в самолёт

Журналисты газеты Mirror Fighting сообщают, что прошлой ночью боксёра Майка Тайсона сняли с авиарейса Майами-Лос-Анджелес за 30 минут до вылета.

Предполагается, что у Тайсона закружилась голова из-за неожиданно обострившейся язвы.

Тогда экипаж самолёта вызвал на борт бригаду парамедиков, которая увела спортсмена.

Вылет самолёта отложили почти на 2 с половиной часа, но это связано не с Тайсоном, а с плохо работающим кондиционером.

К слову, 20 июля 57-летний Майк Тайсон встретится в ринге с 27-летним Youtube-блогером Джейком Полом.