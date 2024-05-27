Майку Тайсону пришлось вызывать скорую помощь при посадке в самолёт

18:58 2024-05-27
Майку Тайсону пришлось вызывать скорую помощь при посадке в самолёт

Легендарному американскому боксёру потребовалось срочная медицинская помощь.

Журналисты газеты Mirror Fighting сообщают, что прошлой ночью боксёра Майка Тайсона сняли с авиарейса Майами-Лос-Анджелес за 30 минут до вылета.

Предполагается, что у Тайсона закружилась голова из-за неожиданно обострившейся язвы.

Тогда экипаж самолёта вызвал на борт бригаду парамедиков, которая увела спортсмена.

Вылет самолёта отложили почти на 2 с половиной часа, но это связано не с Тайсоном, а с плохо работающим кондиционером.

К слову, 20 июля 57-летний Майк Тайсон встретится в ринге с 27-летним Youtube-блогером Джейком Полом.

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