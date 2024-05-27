Единственный человек, который пережил смертную казнь электрическом стуле, – это семнадцатилетний Вилли Фрэнсис

И добавил:
Я почувствовал жжение в голове и левой ноге, и только тогда осознал, что произошло. Я тут же закричал: "Я жив! Дайте мне дышать, черт возьми!"
Еще интересный факт:
В медицине есть понятие синдром КотАра, также известный, как синдром ходячего трупа.
Это тяжелое состояние бреда, при котором пациент думает, что он умер, умирает или мир вокруг не существует.
Некоторые, в результате такой дереализации, даже перестают есть и говорить.
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Нигде, кроме стран СНГ, татуировка "крест" не имеет особенного значения, в Америке её набивают осужденные, которые подаются в христианство во время срока заключения.
У нас изображение креста в основном набивают воры, в знак того, что признают воровской кодекс чести.
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