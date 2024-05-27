Единственный человек, который пережил смертную казнь электрическом стуле, – это семнадцатилетний Вилли Фрэнсис

И добавил:

Я почувствовал жжение в голове и левой ноге, и только тогда осознал, что произошло. Я тут же закричал: "Я жив! Дайте мне дышать, черт возьми!"

Еще интересный факт:

В медицине есть понятие синдром КотАра, также известный, как синдром ходячего трупа.

Это тяжелое состояние бреда, при котором пациент думает, что он умер, умирает или мир вокруг не существует.

Некоторые, в результате такой дереализации, даже перестают есть и говорить.

--------

Нигде, кроме стран СНГ, татуировка "крест" не имеет особенного значения, в Америке её набивают осужденные, которые подаются в христианство во время срока заключения.

У нас изображение креста в основном набивают воры, в знак того, что признают воровской кодекс чести.