Единственный человек, который пережил смертную казнь электрическом стуле, – это семнадцатилетний Вилли Фрэнсис

19:48 2024-05-27
Единственный человек, который пережил смертную казнь электрическом стуле, – это семнадцатилетний Вилли Фрэнсис

Об этом опыте он рассказал так: Я хотел сказать "Прощайте", но мой язык словно увяз в арахисовой пасте.

И добавил:

Я почувствовал жжение в голове и левой ноге, и только тогда осознал, что произошло. Я тут же закричал: "Я жив! Дайте мне дышать, черт возьми!"

Еще интересный факт:

В медицине есть понятие синдром КотАра, также известный, как синдром ходячего трупа.

Это тяжелое состояние бреда, при котором пациент думает, что он умер, умирает или мир вокруг не существует.

Некоторые, в результате такой дереализации, даже перестают есть и говорить.

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Нигде, кроме стран СНГ, татуировка "крест" не имеет особенного значения, в Америке её набивают осужденные, которые подаются в христианство во время срока заключения.

У нас изображение креста в основном набивают воры, в знак того, что признают воровской кодекс чести.

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