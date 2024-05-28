Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца

Сообщается, что Вивьен Джоли-Питт будет выступать в мюзикле "Аутсайдеры".
Для участия в мюзикле Вивьен указала лишь материнскую фамилию.
К текущему моменту остаётся загадкой, отказалась ли Вивьен от фамилии Питт в паспорте.
Сообщается, что Вивьен Джоли-Питт будет выступать в мюзикле "Аутсайдеры".
Для участия в мюзикле Вивьен указала лишь материнскую фамилию.
К текущему моменту остаётся загадкой, отказалась ли Вивьен от фамилии Питт в паспорте.
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