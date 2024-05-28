В Москве чёрные риелторы притворялись соцработниками и убивали пенсионеров

16:11 2024-05-28
В Москве чёрные риелторы притворялись соцработниками и убивали пенсионеров

Известно, что группировка чёрных риелторов практически полностью состояла из женщин.

Группа чёрных риелторов состояла из четырёх человек и гордо называла себя "гильдия социальных работников".

В действительности же все участники группировки втирались в доверие к пенсионерам и давали им яд под видом лекарств.

Перед этим преступники заставляли бабушек и дедушек переписывать на себя квартиры.

Таким образом чёрные риелторы убили 8 человек, ещё один мужчина чудом выжил после отравления.

Организатор группировки получил пожизненный срок, его помощницу посадили на 24 года, а две другие злоумышленницы сели на 10 и 16 лет.

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