Шестилетний мальчик был признан почетным чемпионом по боксу: он спас младшую сестру от собаки

Шестилетний герой повел себя как настоящий мужчина, в прямом смысле пожертвовав собой.

Он встал между младшей сестренкой и озлобленной немецкой овчаркой, которая напала на 4-летнюю малышку. Парнишка заслонил ее, приняв весь удар на себя.

Инцидент произошел в 2020 году в США в штате Вайоминг, зовут маленького героя Бриджер Уокер. Собака вцепилась мальчику в лицо и знатно искромсала его.

После того как храброго Бриджера доставили в больницу, ему пришлось наложить 90 швов.

В тот момент, когда он бросился на защиту сестры, парень рисковал не только своим лицом: он реально мог умереть.

Все произошло в доме приятеля Бриджера. Он вместе с другом и сестренкой играли на заднем дворе дома, где находились также несколько собак.

В какой-то момент на детей напала собака. Не долго думая, мальчик заслонил собой сестру:

Если кто-то и должен был умереть, то в этом случае мне показалось, что этим -кто-то должен был быть я.

Скромный парнишка не считает себя героем, и не любит, когда его так называют, он говорит:

Я был братом, и это то, что делают братья.

Трудное и долгое лечение мальчишка, по словам лечащего доктора, тоже перенес мужественно, как настоящий мужчина. Падать духом он вовсе не собирался.

Своих страшных шрамов на лице маленький храбрец не стыдится, он гордится ими и считает их доказательством мужества и смелости.

Про инцидент рассказала тетя героя на своей странице в Инстаграме.

История прогремела на весь мир, на нее откликнулись актеры марвеловских "Мстителей" Марк Руффало, Крис Эванс, называя Бриджера героем и восхищаясь его мужеством.

Похвалили и поддержали мальчика также Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Закари Ливай, Робби Амелл, Хью Джекман.

Роберт Дауни-младший пообещал смельчаку сюрприз на день рождения, Том Холланд позвал на съемочную площадку "Человека-паука 3", Крис Эванс отправил Бриджеру настоящий щит Капитана Америки.

Всемирный боксерский совет объявил храброго мальчика почетным чемпионом.