В Минске мама не уследила за ребенком, что привело к трагедии

Малышка погибла, упав с одиннадцатого этажа, трагедия произошла 28 мая.

Подробности происшествия рассказали в Следственном комитете.

Сегодня днем в белорусской столице полуторагодовалая девочка находилась в квартире в одной комнате с матерью.

Мама на какое-то время отвлеклась на домашние дела, в это время девочка залезла на диван, потом добралась до подоконника, встала на него и оперлась на москитную сетку.

После этого ребенок выпал с 11 этажа вместе с москитной сеткой.

По сообщению Следственного комитета, малышка умерла на месте от полученных травм.