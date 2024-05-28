В Минске мама не уследила за ребенком, что привело к трагедии

19:16 2024-05-28
В Минске мама не уследила за ребенком, что привело к трагедии

Девочка 1,5 года выпала из окна, мама отвлеклась на минутку, этого хватило, чтобы ребенок добрался до подоконника.

Малышка погибла, упав с одиннадцатого этажа, трагедия произошла 28 мая.

Подробности происшествия рассказали в Следственном комитете.

Сегодня днем в белорусской столице полуторагодовалая девочка находилась в квартире в одной комнате с матерью.

Мама на какое-то время отвлеклась на домашние дела, в это время девочка залезла на диван, потом добралась до подоконника, встала на него и оперлась на москитную сетку.

После этого ребенок выпал с 11 этажа вместе с москитной сеткой.

По сообщению Следственного комитета, малышка умерла на месте от полученных травм.

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