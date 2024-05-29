Миллиардер Ларри Коннор планирует доставить подводный аппарат на "Титаник"

Предприниматель в сфере недвижимости и технологий Ларри Коннор всего за пять дней успешно совершил три погружения на самые глубокие океанские глубины в Марианской впадине в этом месяце.

Ларри Коннор - предприниматель и основатель The Connor Group, компании по продаже элитной недвижимости, базирующейся в Дейтоне, штат Огайо.

По данным Forbes, его чистое состояние составляет 2 миллиарда долларов, в то время как портфель недвижимости Connor Group оценивается в 5 миллиардов долларов.

Коннор, известный исследователь, ранее побывавший в Марианской впадине и на Международной космической станции, рассказал новостным агентствам, что хочет доказать, что глубоководный подводный аппарат может быть совершен безопасно и такое путешествие может быть совершено "без катастроф".

“Я хочу показать людям по всему миру, что, несмотря на огромную мощь океана, он может быть замечательным, приятным и действительно изменить жизнь, если вы поступите правильно”, - сказал Коннор The Wall Street Journal.

Дата предполагаемого погружения пока не объявлена.

Подводный аппарат для подводных лодок Triton стоимостью 20 миллионов долларов.