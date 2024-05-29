Эпатажный Алексей Жидковский: откровения на тему конфликта отцов и детей

18:45 2024-05-29
Эпатажный Алексей Жидковский: откровения на тему конфликта отцов и детей

Рассуждения скандального блогера о проблеме взаимопонимания между поколениями можно прочесть в его книге под названием «Жизнь одна - подумай, а!».

В этом опусе звезда инстаграма поделился воспоминаниями о своем юношестве и рассказал о первых стычках с отцом, которые переросли в долгую и серьезную размолвку. Ведь родитель Алексея, человек "совковой" закалки, не сразу смог смириться с тем, что сын у него "другой" - не такой, как все.

Просто я изначально нестандартный ребенок. С мышлением, слегка выходящим за установленные рамки обществом. Мне хотелось тупо сломать ту систему, в которой я был, а именно: этот классический внешний вид, некое раздражающее осуждение, что ли.

Разногласия с отцом по поводу внешнего вида у Алексея начались в подростковом возрасте. Яркие и нестандартные вещи в гардеробе раздражали отца, он называл это позором, даже пытался оказывать давление, ограничивал сына в деньгах. 

На этой почве у родителей постоянно возникали ссоры, мать вставала на сторону сына, выгораживала его.

Я помню, когда мне было 13 лет, я пошел на вечеринку в пиджаке и рубашке, но без штанов.

Отец увидел фотографию и был в шоке. Потребовал удалить все такие снимки из Инстаграма. В ответ Алексей заблокировал родителя, его друзей и вообще всю свою семью.

Они узнали, что у меня есть аккаунт, когда у меня уже было около 15 тысяч подписчиков. Там их ждала такая светская леди «с сюрпризом». 

Алексею пришлось столкнуться с волной хейта и осуждения, причем от самых близких. Со временем все устаканилось, по крайней мере, в семье странного отпрыска стали воспринимать нормально. Отношения с отцом тоже наладились.

Сейчас папа может позвонить, сказать, что листал мою страничку, что-то видел, но уже все на доброй волне. Недавно он сказал, что гордится мной. Ну, а почему не гордиться таким сыном? Я помогаю маме, на героине не сижу, все у меня в целом нормально, не насильник, не убийца, гадостей никому не делаю и не желаю тем более, хотя человек токсичный. 

Алексей пришел к выводу, что "родителей нужно постепенно готовить к тому, что ты хочешь выглядеть нестандартно". Если резко поставить их перед фактом, "для людей, воспитанных в Совке", это будет травмой.

Если уж совсем все плохо и конфликт не уходит, придется ждать "того момента, пока ты не перестанешь от них зависеть". Когда появятся свои деньги, "ты имеешь право делать то, что ты хочешь".

Я думаю, наши с папой отношения наладились, когда он понял, что по факту вреда мой внешний вид не несет, что отказаться от меня тоже глупость.

Сейчас Алексей отлично ладит со второй женой отца и считает ее своей второй мамой. Со сводными братьями и сестрами тоже держит связь.

В итоге блогер пришел к выводу: папа злился, потому что сын не оправдал его ожиданий, "ведь чаще всего родители хотят воплотить в ребенке ту мечту, которая не осуществилась в их случае".

Отец пытался сделать из Алексея спортсмена, но никак не ожидал, что чадо станет звездой Инстаграма и бьюти-блогером, да к тому же непонятного пола.

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