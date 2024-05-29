Отдых в Минске с шашлыками: где можно и где нельзя, что грозит нарушителям

Места, разрешенные для отдыха с шашлыками:

Лесопарк в Степянке - он оборудован беседками и зоной для пикников. Находится рядом с ул. Карвата.

Парк "Тиволи" в районе Матусевича и П. Глебки. Кострищ не предусмотрено, нет мест для готовки пищи на огне, но можно приходить со своим мангалом.

Пляж Комсомольского озера - отличная зона для отдыха, есть мангалы, можно также устанавливать свои, есть удобные беседки.

Лошицкий парк - тоже неплохо. Есть место для пикника, но инвентарь берем с собой из дома.

В Чижовке можно пожарить шашлыки за зоопарком по ул. Уборевича. Тут есть столики с навесами, участки для расположения мангалов.

Лесопарк Медвежино тоже оборудован беседками и местами для приготовления мяса на открытом огне.

Что грозит тем, кто решит отдыхать не по правилам?

Купание в запрещенном месте - 3 базовых величины или 120 рублей.

Неправильная парковка у водоема - до 10 базовых физлицам (400 руб.) и до 25 базовых для ИП (1000 руб). Юрлицу придется раскошелиться на 50 базовых величин (2000 руб.).

Неправильная - значит, ближе, чем 30 метров от берега.

Где нельзя жарить шашлыки: возле подъезда, на детской площадке, на стоянках, строительных площадках, под деревьями. В разрешенных местах забудьте о кострах - только мангалы.

Разведение костра в неположенном месте - 12 базовых (480 руб.).

Ломать ветки для розжига огня нельзя, штраф - 30 базовых (1200 руб.).

Решили оставить мусор после себя - до 10 базовых величин (400 руб.).

Итак, примерная "смета" по возможным нарушениям. Запрещенное купание, неправильная парковка, костер под деревом без мангала из наломанных веток, брошенный мусор - за такой незаконный отдых придется выложить 2600 рублей.