Отдых в Минске с шашлыками: где можно и где нельзя, что грозит нарушителям

19:48 2024-05-29
Отдых в Минске с шашлыками: где можно и где нельзя, что грозит нарушителям

В белорусской столице есть специальные места для подобных пикников, но если пренебрегать правилами, можно заработать неслабый штраф.

Места, разрешенные для отдыха с шашлыками:
Лесопарк в Степянке - он оборудован беседками и зоной для пикников. Находится рядом с ул. Карвата.

Парк "Тиволи" в районе Матусевича и П. Глебки. Кострищ не предусмотрено, нет мест для готовки пищи на огне, но можно приходить со своим мангалом.

Пляж Комсомольского озера - отличная зона для отдыха, есть мангалы, можно также устанавливать свои, есть удобные беседки.

Лошицкий парк - тоже неплохо. Есть место для пикника, но инвентарь берем с собой из дома.

В Чижовке можно пожарить шашлыки за зоопарком по ул. Уборевича. Тут есть столики с навесами, участки для расположения мангалов.

Лесопарк Медвежино тоже оборудован беседками и местами для приготовления мяса на открытом огне.

Что грозит тем, кто решит отдыхать не по правилам?

Купание в запрещенном месте - 3 базовых величины или 120 рублей.

Неправильная парковка у водоема - до 10 базовых физлицам (400 руб.) и до 25 базовых для ИП (1000 руб). Юрлицу придется раскошелиться на 50 базовых величин (2000 руб.).

Неправильная - значит, ближе, чем 30 метров от берега.

Где нельзя жарить шашлыки: возле подъезда, на детской площадке, на стоянках, строительных площадках, под деревьями. В разрешенных местах забудьте о кострах - только мангалы.

Разведение костра в неположенном месте - 12 базовых (480 руб.).

Ломать ветки для розжига огня нельзя, штраф - 30 базовых (1200 руб.).

Решили оставить мусор после себя - до 10 базовых величин (400 руб.).

Итак, примерная "смета" по возможным нарушениям. Запрещенное купание, неправильная парковка, костер под деревом без мангала из наломанных веток, брошенный мусор - за такой незаконный отдых придется выложить 2600 рублей.

Храмова Оксана
23:26

Храмова Оксана

Российские солдаты повергли бойцов ВСУ в ступор, запустив на передовую самоходную ванну

Российские солдаты повергли бойцов ВСУ в ступор, запустив на передовую самоходную ванну

Поистине русская смекалка не перестает удивлять, это чудо инженерной мысли оказалось очень востребованным изобретением.
Храмова Оксана
21:50

Храмова Оксана

Пятерка самых плохих паспортов в мире

Пятерка самых плохих паспортов в мире

Самым лучшим является сингапурский паспорт, так как по нему разрешен въезд в 194 страны. Следующие пять паспортов признаны самыми худшими в мире в 2024 году.
Храмова Оксана
20:55

Храмова Оксана

В Южном Судане несовершеннолетних невест продают на аукционе

В Южном Судане несовершеннолетних невест продают на аукционе

Так, одна семья продала свою 17-летнюю дочь за 530 коров, и эта девушка стала самой дорогой невестой Южного Судана.
Храмова Оксана
18:45

Храмова Оксана

Эпатажный Алексей Жидковский: откровения на тему конфликта отцов и детей

Эпатажный Алексей Жидковский: откровения на тему конфликта отцов и детей

Рассуждения скандального блогера о проблеме взаимопонимания между поколениями можно прочесть в его книге под названием «Жизнь одна - подумай, а!».
Марта Фролова
14:42

Марта Фролова

Фрида Кало – легендарная мексиканская художница и невероятно творческая личность

Фрида Кало – легендарная мексиканская художница и невероятно творческая личность

Личность, которая была, безусловно, очень далека от общепринятых стандартов красоты.
Игнат Ветров
14:40

Игнат Ветров

Елена Дьяконова Супруга Сальвадора Дали, также известная как «Гала Дали»

Елена Дьяконова Супруга Сальвадора Дали, также известная как «Гала Дали»

«Гала Дали», была, мягко говоря, очень далека от эталонов красоты того времени и обладала большим, выдающимся носом.