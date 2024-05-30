Удивительная история Джоан Мюррей, которая упала с высоты 4 км и осталась в живых

13:35 2024-05-30
Удивительная история Джоан Мюррей, которая упала с высоты 4 км и осталась в живых

Женщина увлекалась парашютным спортом и в тот день собиралась совершить очередной прыжок, но что-то пошло не так...

Американка Джоан Мюррей работала в банке, растила двоих дочек и очень любила прыгать с парашютом.

В 1999 году экстремальное хобби едва не привело к фатальному финалу.

В этот раз 47-летняя Джоан прыгала с высоты 4000 метров.

Основной парашют не захотел раскрыться, запасной сработал, когда до земли оставалось 200 метров, но стропы запутались и Мюррей не успела с этим разобраться.

Она неслась к земле со скоростью 100 км/ч, шансы выжить были нулевые. Однако Джоан повезло. Женщина совершила приземление как раз на огромный муравейник с очень ядовитыми огненными муравьями.

Яд, который они выпускают, вызывает ожог, укусы могут стать причиной сильной аллергической реакции и даже убить, провоцируюя анафилактический шок.

Почему же эти токсичные насекомые в итоге оказались спасителями Джоан?

Мюррей укусили больше 200 раз! Это вызвало мощный выброс адреналина в огранизме, запустив сердце парашютистки.

Женщину доставили в больницу с кучей переломов и выбитыми зубами, ее ввели в искусственную кому. После этого Джоан пережила 17 переливаний крови и 20 восстанавливающих операций. 

Через два года она вернулась к нормальной жизни, в 2021 году женщина, хромая, вышла на работу с металлическим стержнем в правой ноге и пятью 13-сантиметровыми вставками в тазовой части.

На пенсию по инвалидности она выйти отказалась. 

Более того, Джоан через два года после пережитой трагедии вернулась в своему хобби и совершила свой 37-й прыжок. 

Джоан дожила до 70 лет и умерла два года назад от рака.

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