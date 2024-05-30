Дочь вместо матери: запутанная история Жанны Кальман, которая провернула аферу с квартирой и дожила до 122 лет

Жанна Кальман была признана самым старым человеком на земле из тех, чье рождение может быть подтверждено документами. Женщина прожила 122 года и 164 дня. Однако тут все не так просто...

Когда Жанне исполнилось 90 лет, у нее не осталось никого из близких, жить было практически не на что. Тогда она решила заключить сделку, которая обеспечила бы ее средствами к существованию до самой кончины.

Женщина оформила договор с адвокатом Андре-Франсуа Раффре, который должен был каждый месяц отчислять ей по 2,5 тыс франков до самой смерти. После кончины Жанны квартира, согласно условиям договора, переходила в его полное распоряжение.

Сделка оказалась крайне неудачной для адвоката. Когда мужчина скончался, ему было 77, а Жанне уже исполнилось 120. Все это время деньги продолжали поступать к ней на счет. После смерти Раффре обязанность содержать старушку перешла к его родственникам.

За выплаты, которые исправно делались все 32 года действующей сделки, можно было бы купить 3 новых квартиры.

Как жила Жанна Кальман? Она ни дня в жизни не работала, занималась тем, что ей нравилось: плавала, играла в теннис, каталась на велосипеде и на роликах, ходила в оперу, играла на фортепиано.

В 85 лет Жанна начала заниматься фехтованием, в 100 лет с удовольствием ездила на велосипеде, в 114 лет даже умудрилась сняться в кино, где рассказала о встрече с Ван Гогом.

Женщина никогда не была ярой сторонницей ЗОЖ, она курила, баловалась портвейном и ела килограмм шоколада в неделю. Курить бросила в 117 лет, но лишь потому, что ей надоело каждый раз просить кого-то прикурить. Ведь сама она уже не могла это сделать из-за плохого зрения.

С чувством юмора у старой дамы тоже все было в полном порядке, вот одна из ее остроумных шуточек:

У меня есть только одна морщина, и я на ней сижу.

Жанну обожали все французы, ее называли "национальным достоянием", а Жак Ширак окрестил "бабушкой всех французов".

Но это еще не вся история. После смерти знаменитой бабушки ее долголетие многим не давало покоя и многие старались разгадать этот секрет.

Так появилась версия о том, что под именем Жанны Кальман долгие годы жила ее дочь Ивонна. Так она якобы решила обойти налоги и получить другие материальные выгоды.

По официальной версии дочь Жанны умерла в возрасте 36 лет от пневмонии. Поговаривали, что в день похорон соседка, увидев покойницу, подумала, что в гробу лежит Жанна.

Еще один странный факт: муж умершей Ивонны почему-то остался жить с тещей, потому что якобы был очень к ней привязан. Жанна же растила внука как своего сына.

Если дочь действительно стала жить под именем матери, выходит что на момент смерти долгожительнице было не 120, а около 99 лет, что больше похоже на правду. Такого мнения придерживался математик Николай Зак, который долго изучал все документы и фотографии двух женщин.

Российский геронтолог Валерий Новоселов уверял, что Жанна никак не выглядела на 120 лет, скорее, ей в это время было около 90. Разница между этими возрастами уж слишком очевидна для специалистов.

Гипотезы пытались опровергать, в качестве аргументов приводились воспоминания Жанны, которая могла назвать имена своих учителей, прислуги из детских лет жизни. Факты эти подтверждались документально. С другой стороны дочь могла узнать эти факты от самой матери...

В итоге к окончательному выводу так и не пришли, загадка француженки-долгожительницы Жанны Кальман так и осталась загадкой.