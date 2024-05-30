В Речице пожилая женщина разбилась, выпав с 8-го этажа, муж умер от переживаний

18:57 2024-05-30
В Речице пожилая женщина разбилась, выпав с 8-го этажа, муж умер от переживаний

Пенсионерка случайно выпала из окна, муж стал свидетелем и не смог перенести трагедии.

Женщина мыла окно у себя в квартире на восьмом этаже и по неосторожности выпала.

Муж был в комнате и все это видел. Он быстро побежал на улицу, чтобы помочь супруге, но сделать ничего уже не мог.

Приехала скорая, медики не смогли реанимировать  пострадавшую и констатировали смерть. Травмы были несовместимы с жизнью.

Муж пенсионерки все время был рядом и внезапно ему стало плохо. От сильных эмоций у него случился сердечный приступ.

Врачи бросились помогать теперь уже мужчине, но все принятые меры оказались бесполезными, спасти его не удалось. 

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