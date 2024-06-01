Случайности не случайны: 6 примеров невероятных совпадений, которые могут вас удивить

19:42 2024-06-01
Случайности не случайны: 6 примеров невероятных совпадений, которые могут вас удивить

Иногда в жизни происходят очень странные совпадения, в случайность которых можно поверить с большим трудом.

В 1966 году Роджер Лозьер, которому тогда было 4 года, едва не утонул в море неподалеку от американского города Салем. Жизнь ему спасла Элис Блейз. Когда Роджеру исполнилось 12 лет, на том же месте он спас утопающего, который оказался мужем той самой Элис Блейз.

В 1944 году в "Дейли телеграф" был опубликован кроссворд, в котором содержались все зашифрованные названия секретной операции по высадке союзнических войск в Нормандии. Разведка бросилась выяснять, как произошла утечка. Однако кроссворд составил старичок, школьный учитель, который был удивлен не меньше военных таким странным совпадением.

Две семьи усыновили близнецов, не зная о существовании друг друга. Обе семьи назвали мальчиков Джеймсами. Братья-близнецы выросли и оба стали юристами, у обоих жен звали Линдами, и каждая супружеская пара родила сына. Друг о друге близнецы узнали только в 40 лет.

В 1920 году трое мужчин из Англии ехали в поезде в одном купе. Фамилия одного была Бинкхэм, второго - Пауэлл, третьего - Бинкхэм-Пауэлл.  были незнакомы друг с другом раньше и не являлись родственниками.

В одном из магазинов английского графства Чешир есть особенная касса - №15. Когда за нее садится кассирша, через несколько дней она становится беременной. В итоге забеременело 24 сотрудницы магазина, которые родили 30 детей.

5 декабря 1664 года у побережья Уэльса затонул корабль, погибли все, кроме Хью Уильямса. В 1785 году 5 декабря тут же снова затонуло судно, и опять выжил человек с таким именем. В 1860 снова 5 декабря здесь утонула рыбацкая шхуна, выжил рыбак по имени Хью Уильямс.

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