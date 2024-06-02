В Подмосковье муж воспитывал жену, таская по земле за волосы и пытаясь задушить

Эпизод с жестокими воспитательными мерами попал на видео. Ролик был выложен в сеть телеграм-каналом Mash.

На кадрах видно, что мужчина схватил женщину недалеко от детской площадки и тащит ее, держа за волосы. За кадром слышны истошные крики жертвы. Все происходит на глазах случайных прохожих, которые пытаются остановить мужа-тирана.

Потом он хватает женщину за шею и пытается ее душить, тащит жертву, держа за горло и волоча ногами по земле. В итоге несчастная упала, а муж тащит ее по асфальту за руки, потом бросает об землю, опять пытается поставить ее на ноги.

Женщина несколько раз практически теряет сознание. Расправа происходит в двух шагах от маленькой девочки, которая попала в кадр, она в ужасе наблюдает за происходящим.

Неадекватный муж оставил жену в покое только когда увидел приближение полицейских, которых вызвали очевидцы. Они же позвонили в скорую, после чего пострадавшей была оказана помощь.

Проявлявшего насилие мужчину задержали, им оказался гражданин России 1994 года рождения. Теперь обоих супругов опрашивает полиция.