Мужчина, который сурово воспитывал жену на детской площадке, сказал, что в нее «вселился джинн»

Мужчина протащил свою супругу через детскую площадку , хватая за волосы и пытаясь душить. Женщина испуганно кричала, но отбиться от сильных мужских рук не могла.

Рядом в кадре видео - плачущая маленькая девочка. Как оказалось, это ребенок мужчины, который на глазах малышки истязал ее мать.

Журналисты НТВ пришли на место происшествия в подмосковный жилой комплекс, чтобы побеседовать с женой Изнаура.

Они снимали момент, когда женщина открывала дверь квартиры. Все ее лицо было в синяках. Запуганная и избитая женщина боится выходить из квартиры.

Пострадавшей диагностировали сотрясение мозга. На мужа завели протокол о мелком хулиганстве и на этом отпустили.

Какое же объяснение своим действиям дал Изнаур? Он сообщил, что жене стало плохо, будто бы в нее "вселился джинн", а он просто старался ей помочь.

Жена заявление на мужа писать отказалась, полицейским сказала, что претензий к нему не имеет. Кроме того, она же еще извинялась и выгораживала своего мужа.

Подробности этой дикой истории рассказал телеграм-канал "Марем".