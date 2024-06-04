Мужчина, который сурово воспитывал жену на детской площадке, сказал, что в нее «вселился джинн»

15:16 2024-06-04
Мужчина, который сурово воспитывал жену на детской площадке, сказал, что в нее «вселился джинн»

Это бывший победитель первенства России по дзюдо, его зовут Изнаур Абдуллаев, и это он попал на видео, которое разлетелось по интернету и шокировало российских граждан.

Мужчина протащил свою супругу через детскую площадку, хватая за волосы и пытаясь душить. Женщина испуганно кричала, но отбиться от сильных мужских рук не могла.

Рядом в кадре видео - плачущая маленькая девочка. Как оказалось, это ребенок мужчины, который на глазах малышки истязал ее мать.

Журналисты НТВ пришли на место происшествия в подмосковный жилой комплекс, чтобы побеседовать с женой Изнаура.

Они снимали момент, когда женщина открывала дверь квартиры. Все ее лицо было в синяках. Запуганная и избитая женщина боится выходить из квартиры.

Пострадавшей диагностировали сотрясение мозга. На мужа завели протокол о мелком хулиганстве и на этом отпустили.

Какое же объяснение своим действиям дал Изнаур? Он сообщил, что жене стало плохо, будто бы в нее "вселился джинн", а он просто старался ей помочь.

Жена заявление на мужа писать отказалась, полицейским сказала, что претензий к нему не имеет. Кроме того, она же еще извинялась и выгораживала своего мужа.

Подробности этой дикой истории рассказал телеграм-канал "Марем".

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