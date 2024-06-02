После ссоры с любимой мужчина хотел покончить с собой, она оказала первую помощь, но он все равно умер

11:03 2024-06-02
После ссоры с любимой мужчина хотел покончить с собой, она оказала первую помощь, но он все равно умер

Жительница Москвы пыталась спасти от самоубийства своего мужчину. Оказав ему помощь, пошла спать, утром нашла его мертвым.

Информация о происшествии передана телеграм-каналом SHOT.

По сообщению источника, сначала события развивались вполне романтично. 36-летняя Анна организовала ужин на двоих со своим мужчиной 37-летним Виталием.

Пара начала выпивать, между ними случилась ссора на почве ревности. В итоге оба разошлись по разным комнатам.

Когда Анна заглянула к Виталию, увидела, что тот лежит на полу со следами удушения на шее. Он не мог говорить и с трудом дышал.

Анна скорую вызывать не стала, побежала в аптеку купила нашатырный спирт, чтобы привести любимого в чувство. Также она принесла с собой "Корвалол", помогающий при стрессах и болях в сердце.

Женщина оказала Виталию всю возможную, по ее мнению, первую  помощь и спокойно отправилась спать. Мужчина так и остался лежать на полу.

Утром Анна пришла в комнату и увидела, что Виталий уже не дышит. Тогда уже она, наконец, созрела вызвать скорую помощь. Медики установили наступление смерти. По данному происшествию ведется расследование.

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