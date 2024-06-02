История о том, как американский предприниматель научил женщин брить подмышки

12:07 2024-06-02
История о том, как американский предприниматель научил женщин брить подмышки

Первый бритвенный станок изобрел Кинг Кэмп Жиллетт, случилось это в 1903 году. До сих пор продукция основанной им компании является лидером по продажам бритвенных принадлежностей.

Сначала станки, предложенные Жиллеттом, покупали только мужчины. Этого находчивому предпринимателю оказалось мало, ведь почти половина рынка в лице прекрасного пола оставалась незадействованной.

Бизнесмен решил активно действовать в этом направлении, он стал предлагать станки женской аудитории, и помогла в этом удачная рекламная кампания.

В 1915 году появился первый в мире женский бритвенный станок для безопасного бритья. Назывался он "Миледи Деколлете".

В этом же году в одном из номеров Harper's Bazaar была напечатана фотография модели, элегантно поднявшей руки и демонстрирующей идеально гладкие подмышки. Под фото была мотивирующая надпись: кожа под руками должна быть такой же гладкой и нежной, как и ваше лицо.

Во многих женских журналах стали писать, что волосы в подмышечной области - это неэстетично и негигиенично. Более того, тех, кто не брил подмышки, называли деревенскими простушками.

Агрессивная реклама и социальное давление сделали свое дело: дамы активно стали брить подмышки и, соответственно, раскупать бритвенные станки.

Когда в моду вошли короткие юбки, дамам пришлось брить и ноги. С появлением открытых купальников понадобилось брить зону бикини.

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