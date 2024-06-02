История о том, как американский предприниматель научил женщин брить подмышки

Сначала станки, предложенные Жиллеттом, покупали только мужчины. Этого находчивому предпринимателю оказалось мало, ведь почти половина рынка в лице прекрасного пола оставалась незадействованной.

Бизнесмен решил активно действовать в этом направлении, он стал предлагать станки женской аудитории, и помогла в этом удачная рекламная кампания.

В 1915 году появился первый в мире женский бритвенный станок для безопасного бритья. Назывался он "Миледи Деколлете".

В этом же году в одном из номеров Harper's Bazaar была напечатана фотография модели, элегантно поднявшей руки и демонстрирующей идеально гладкие подмышки. Под фото была мотивирующая надпись: кожа под руками должна быть такой же гладкой и нежной, как и ваше лицо.

Во многих женских журналах стали писать, что волосы в подмышечной области - это неэстетично и негигиенично. Более того, тех, кто не брил подмышки, называли деревенскими простушками.

Агрессивная реклама и социальное давление сделали свое дело: дамы активно стали брить подмышки и, соответственно, раскупать бритвенные станки.

Когда в моду вошли короткие юбки, дамам пришлось брить и ноги. С появлением открытых купальников понадобилось брить зону бикини.