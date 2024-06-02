Первая авария с мощным выбросом радиации случилась задолго до Чернобыля

Сегодня этот город известен как Озерск, расположен он в Челябинской области.

Населенный пункт был задуман как закрытый объект для строительства научно-производственного комплекса. Именно здесь появилось ПО "Маяк", на химкомбинате велись разработки атомной бомбы.

Появившийся новый город в секретных документах называли сначала Челябинск-40, потом Челябинск-65 и уже гораздо позже он стал Озерском.

Жители СССР ничего не знали о существовании как города, так и химкомбината.

Жильцы секретного города подписывали документы о неразглашении, населенный пункт не был обозначен на карте.

Завод строили наспех и наделали кучу ошибок. При строительстве применяли обычные материалы, не учитывая специфику работы с радиоактивными веществами.

Опасные отходы сбрасывали в реку Течу, люди долгое время пользовались этой водой - и те, что жили в городе, и те, что жили в ближайших населенных пунктах.

29 сентября 1957 года произошел взрыв емкости с радиоактивными отходами. Огромное радиоактивное облако взмыло в воздух. Часть осела в городе, остальное разнеслось ветром на большое расстояние.

Из-за радиации в воздухе небо переливалось как при северном сиянии, люди удивлялись этому красивому явлению, но даже не подозревали, насколько это опасно.

В первые сутки радиоактивные вещества разнеслись на площадь 350 км в длину и до 10 км в ширину. Эту территорию потом назвали Восточно-Уральским радиоактивным следом. В то время там проживало около 270 000 человек. Взрыв выбросил в воздух 20 млн кюри.

Людей близлежащих поселков эвакуировали, не объясняя причин, потому что все произошедшее тщательно скрывали. Через какое-то время стало понятно, что этого недостаточно, зону эвакуации пришлось значительно расширить.

О трагедии и ее последствиях долго молчали, а ведь тогда пострадали сотни тысяч людей. Многие не хотели уезжать из родных мест, не видя никакой опасности, о которой им не говорили.

Радиационный фонд здесь был в 5 раз выше, чем в Чернобыле. Окружающей среде был нанесен колоссальный ущерб.

Устранять последствия было крайне сложно, опыта таких работ еще не было ни у кого, ведь это была самая первая в СССР авария такого масштаба, которая была связана с атомным производством.

Ближайшим населенным пунктом возле места аварии был город Кыштым, поэтому трагическое событие 1957 года более известно как Кыштым-57. Ведь официально Озерск (Челябинск-40) тогда попросту не существовал.