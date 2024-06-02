Китайский дедушка Ван Дешунь в 79 лет стал звездой модных подиумов

В Китае на пенсию выходят в среднем в 55-60 лет, женщины - в 55. Этот возраст считается уже началом старости. Однако Ван Дешунь с этим не согласен и он решительно бросает вызов стереотипам:

Люди могут изменить свою жизнь столько раз, сколько сами этого хотят.

В 2015 году в возрасте 79 лет этот китаец впервые в жизни вышел на подиум как участник модного показа.

Один из способов проверить, стар ты или нет, спросить себя, сможешь ли ты попробовать что-то, чего никогда не делал раньше?

Назвать его дедушкой не поворачивается язык. У Ван Дешуня отличная мускулистая фигура, ведь он всегда дружил со спортом.

Он до сих пор каждый день проплывает 800 м в бассейне, по 3 часа занимается в тренажерном зале. Он не приветствует алкоголь, но в еде диетами себя не ограничивает.

В 57 лет он уехал в Пекин и работал "живой скульптурой", демонстрируя свое тело. Чтобы поддерживать фигуру в форме, приходилось много тренироваться. Шоу Дешуня были настолько притягательны и чувственны, что власти вынуждены были запретить их в общественных местах.

В 65 лет он научился ездить верхом, в 78 - управлять мотоциклом.

Сниматься в кино начал после 60, и сейчас это звезда сериалов. На его счету более 20 ролей в кино и около 40 - в сериалах.

В 85 лет Ван Дешунь получил лицензию пилота, и он утверждает: "у меня еще есть мечты, к которым я стремлюсь".