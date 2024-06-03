Ядовитый сорняк борщевик может приносить большую пользу

00:53 2024-06-03
Ядовитый сорняк борщевик может приносить большую пользу

Экспансия борщевика может стать настоящей катастрофой для огородника, однако и этот грозный сорняк способен сослужить хорошую службу.

Борщевик Сосновского - основа для изготовления медицинских препаратов, которыми лечат серьезные болезни, например, такие, как рак кожи, кишечника, шейки матки, мочевого пузыря.

Из вытяжки сорняка производят лекарства для лечения различных кожных заболеваний.

Борщевик - отличный помощник при загрязнении водоемов нефтяными разливами, потому что он очень хорошо очищает воду. Также зловредный сорняк поглощает радиацию, из него даже можно строить дома.

Так, в МГУ велась разработка уникального строительного материала с борщевиком в качестве базового элемента. Предполагается, что он мог бы стать полноценной заменой современным газобетонным блокам.

Растение применяют при изготовлении меда. Пчелам борщевик нравится, и они с удовольствием его опыляют. Есть мнение, что мед из борщевика - один из самых полезных.

Как известно, названный сорняк просто неубиваемый, и это свойство можно применять для ухода за культурными растениями.

Надо замочить листья борщевика в воде и полить этой водой грядки. Овощи начнут расти как на дрожжах благодаря природному стимулятору роста. Сок борщевика, попав на растения, активизирует фотосинтез.

Таким образом, сорняк передает огородным культурам свою силу.

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