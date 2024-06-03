Кровавая месть в Подмосковье: выпускник школы из ревности отрезал пальцы сопернику

Об инциденте рассказал телеграм-канал Mash.

Все произошло вчера вечером, около 18:00. 17-летний Миша, который закончил 11-й класс и на днях выпустился из школы, задумал отомстить бывшей девушке - 18-летней Арине.

Он специально поджидал ее в подъезде, куда девушка вошла со своим новым 28-летним парнем.

Миша яростно напал на парочку, размахивая мачете.

В итоге он нанес несколько порезов девушке. Ее новому возлюбленному выпускник искромсал руки, ноги и голову. Также агрессивный ревнивец отрубил этому парню два пальца на правой руке.

После расправы Миша сам позвонил в скорую и полицию. Сдался добровольно и объяснил свои поступки сильной ревностью, сказал что спланировал все заранее и специально пришел мстить.

Девушка получила легкие ранения и ее отпустили домой. Ее парня отвезли в больницу. Кроме ампутированных пальцев, он получил перелом ноги и несколько резаных ран на голове.

Ревнивца задержали, против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.