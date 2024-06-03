В Москве пенсионерка умерла от удара током в своем же подъезде

По сообщению телеграм-канала Mash, рабочие устанавливали во дворе дома детскую площадку.

Удлинитель с оголенным проводом они подсоединили к щитку, после чего кабель оставили под пандусом.

67-летняя женщина наступила на этот кабель и была убита смертельным ударом тока.

Тело пожилой москвички нашли на лестничной площадке на первом этаже дома, расположенного на Первомайской улице. На ноге у погибшей был выявлен ожог, возле нее лежал оголенный провод.

В настоящий момент по делу ведется разбирательство.