Пенсионерка, которую убило током в подъезде, везла коляску с ребенком, но он выжил

Как сообщает источник, женщина везла коляску, в которой находился ее двухлетний внук по пандусу. Перила пандуса оказались под напряжением.

Дочь умершей пенсионерки Александра рассказала, что рабочие во дворе дома вели работы по обустройству детской площадки.

1 июня они подключили перфоратор к щитку домофона. Перила пандуса попали под напряжение, это случилось из-за кабеля, который был протянут в подъезд.

Мать Александры, 67-летняя Людмила, задела перила бедром, когда везла коляску с ребенком по пандусу.

Ее ударило током, крик Людмилы услышал сосед, он хотел помочь, но тоже получил сильный удар.

Мужчине удалось выжить, ребенку тоже. Сосед взял малыша, вынес его из подъезда и вызвал скорую помощь. Бабушка двухлетнего малыша скончалась.

Рабочий, который протянул в подъезд кабель, сам пришел в полицию и все честно рассказал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при работах, повлекшее смерть".