В Питере девушка прошла через клиническую смерть после попытки сделать тату

12:31 2024-06-03
В Питере девушка прошла через клиническую смерть после попытки сделать тату

По информации телеграм-канала SHOT, жительница Санкт-Петербурга решила сделать тату, но затея эта едва не свела ее в могилу.

Вечером 2 июня 24-летняя девушка, местная модель, позвала мастера тату к себе в квартиру в Центральном районе, чтобы сделать татуировку.

Тату она собралась набить в чувствительном участке тела, поэтому потребовалось обезболивающее.

Клиентка согласилась на такую меру, в итоге ей вкололи новокаин. Прошло всего несколько минут, и она почувствовала себя очень плохо.

Девушке вызвали скорую помощь, которая доставила пациентку в неврологическую реанимацию Мариинской больницы.

У модели диагностировали клиническую смерть. В реанимации врачи установили у пострадавшей отравление новокаином тяжелой степени.

Предполагается, что к клинической смерти клиентку мастера тату привела передозировка введенного им препарата.

В настоящий момент за жизнь модели из Питера борются местные врачи.

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