В Питере девушка прошла через клиническую смерть после попытки сделать тату

Вечером 2 июня 24-летняя девушка, местная модель, позвала мастера тату к себе в квартиру в Центральном районе, чтобы сделать татуировку.
Тату она собралась набить в чувствительном участке тела, поэтому потребовалось обезболивающее.
Клиентка согласилась на такую меру, в итоге ей вкололи новокаин. Прошло всего несколько минут, и она почувствовала себя очень плохо.
Девушке вызвали скорую помощь, которая доставила пациентку в неврологическую реанимацию Мариинской больницы.
У модели диагностировали клиническую смерть. В реанимации врачи установили у пострадавшей отравление новокаином тяжелой степени.
Предполагается, что к клинической смерти клиентку мастера тату привела передозировка введенного им препарата.
В настоящий момент за жизнь модели из Питера борются местные врачи.