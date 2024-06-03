В Питере девушка прошла через клиническую смерть после попытки сделать тату

Вечером 2 июня 24-летняя девушка, местная модель, позвала мастера тату к себе в квартиру в Центральном районе, чтобы сделать татуировку.

Тату она собралась набить в чувствительном участке тела, поэтому потребовалось обезболивающее.

Клиентка согласилась на такую меру, в итоге ей вкололи новокаин. Прошло всего несколько минут, и она почувствовала себя очень плохо.

Девушке вызвали скорую помощь, которая доставила пациентку в неврологическую реанимацию Мариинской больницы.

У модели диагностировали клиническую смерть. В реанимации врачи установили у пострадавшей отравление новокаином тяжелой степени.

Предполагается, что к клинической смерти клиентку мастера тату привела передозировка введенного им препарата.

В настоящий момент за жизнь модели из Питера борются местные врачи.