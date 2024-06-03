В Москве мужчина собрался готовить шашлыки, но поджарил себя, получив ожог 35% тела

По сообщению телеграм-канала SHOT, дело было в Москве, в парке "Лосиный остров". Сюда 34-летний Андрей приехал, чтобы хорошо провести выходные и насладиться шашлыком собственного приготовления.

Он установил мангал, разложил угли, подготовил шампуры и мясо, део оставалось за малым - надо было разжечь мангал.

Он взял бутылку, где хранилась жидкость для розжига, облил ей угли и поджег их. В руках он все еще продолжал держать бутылку с горючей жидкостью...

От вспыхнувшего огня бутылка взорвалась, загоревшаяся жидкость попала на одежду и кожу мужчины. Его срочно доставили в больницу, в отделение ожоговой реанимации.

В итоге у Андрея диагностированы ожоги первой, второй и третьей степеней. Пораженными оказались кисти рук, туловище, нижние конечности. Общая площадь пораженных участков составила 35%.