На улицах Дубая можно встретить заброшенные суперкары, покрытые толстым слоем пыли

19:50 2024-06-03
На улицах Дубая можно встретить заброшенные суперкары, покрытые толстым слоем пыли

Таким явлением здесь никого не удивишь, одинокие дорогие машины месяцами стоят неприкаянные, пока их не заберут сотрудники полиции.

Брошенные роскошные автомобили в Дубае выглядят так, как будто они попали в пыльную бурю. На стеклах крыше и остальной поверхности плотный слой песка.

Смотрится это немного дико, тем более, что некоторые одинокие машины действительно относятся к классу люксовых.

Есть два объяснения этому феномену.

В ОАЭ очень много по-настоящему богатых людей, для некоторых проще бросить поврежденную машину на улице, чем возиться с ремонтом или продажей.

Вторая причина упирается в местные законы. Невыплата долгов или банкротство здесь приравниваются к уголовному преступлению.

Чтобы не попасть в тюрьму, надо быстренько уезжать из страны. Так появляются брошенные суперкары.

Некоторые машины оставляют со всеми кредитными документами и с ключами. Можно даже увидить извинительную записку владельца на лобовом стекле.

Через полгода такие одинокие машины полиция Дубая продает с аукциона.

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