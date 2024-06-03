На улицах Дубая можно встретить заброшенные суперкары, покрытые толстым слоем пыли

Брошенные роскошные автомобили в Дубае выглядят так, как будто они попали в пыльную бурю. На стеклах крыше и остальной поверхности плотный слой песка.

Смотрится это немного дико, тем более, что некоторые одинокие машины действительно относятся к классу люксовых.

Есть два объяснения этому феномену.

В ОАЭ очень много по-настоящему богатых людей, для некоторых проще бросить поврежденную машину на улице, чем возиться с ремонтом или продажей.

Вторая причина упирается в местные законы. Невыплата долгов или банкротство здесь приравниваются к уголовному преступлению.

Чтобы не попасть в тюрьму, надо быстренько уезжать из страны. Так появляются брошенные суперкары.

Некоторые машины оставляют со всеми кредитными документами и с ключами. Можно даже увидить извинительную записку владельца на лобовом стекле.

Через полгода такие одинокие машины полиция Дубая продает с аукциона.