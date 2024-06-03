В «Жизньмарт» стали приходить фейковые жалобы после обещания компенсации в 1 млн руб.

Из всех полученных жалоб 80% оказались фейковыми. Плохие отзывы стали массово поступать, когда владелец екатеринбургской компании Иван Зайченко обещал 1 млн рублей каждому, кто отравился продукцией торговой сети.

Ранее в региональный Роспотребнадзор обратились 18 покупателей с жалобами на кишечную инфекцию.

Владелец сети "Жизньмарт" сделал публикацию в интернете. Зайченко обещал хорошие деньги тем, кто пострадал от отравления, если будет доказано, что к этому причастен его магазин.

После этого люди стали облизывать яйца в магазине, чтобы заболеть сальмонеллезом: многие хотели получить халявные деньги.

Иван Зайченко вынужден был опубликовать новое объявление.

Похоже, с миллионом была совершенно идиотская идея, это моя ошибка.

Владелец "Жизньмарт" сообщил, что выплатит деньги только тем 18 гражданам, которых изначально выявил Роспотребнадзор.

Также Зайченко убедительно попросил людей: "пожалуйста не облизывайте яйца, это опасно".