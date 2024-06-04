Ле Корбюзьеи его неистовая страсть к полным женщинам

09:03 2024-06-04
Ле Корбюзьеи его неистовая страсть к полным женщинам

Великий швейцарский архитектор, известный своей любовью к массивным бетонным сооружениям, также любил полных женщин.

Одна из его менее удачных фраз для знакомства была: «Ты полная, и мне нравятся мои женщины полными».

В возрасте 15 лет ему удалось выиграть первый приз на Выставке декоративного искусства в Турине благодаря его дизайну карманных часов.

С раннего возраста основным талантом этого швейцарского архитектора был именно технический рисунок, отправная точка для лучшего понимания каждого шага создания здания и многое другое.

Ле Корбюзье: известные цитаты:

Архитектура — факт искусства, явление, вызывающее эмоции, вне строительных проблем. Строительство должно держаться, архитектура должна двигаться.

Не просто строить что-то новое, а уметь прислушиваться к природе и человеческим желаниям. Каждый дом – это зеркало нашей души и нашей совести, это революционизирует все.

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