После шоу с Бузовой в Уфе в день защиты детей предложили ввести дресс-код для артистов

Тем временем Следственный комитет в Башкирии изучает жалобы пользователей социальных сетей на откровенный наряд певицы Ольги Бузовой.

Она выступала в Уфе в День защиты детей в кожаном боди и ботфортах с цепями.

«Поскольку не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику, прошу Вас рассмотреть возможность введения для артистов эстрады обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений без возрастных ограничений для посетителей», - выдержка из документа.