После шоу с Бузовой в Уфе в день защиты детей предложили ввести дресс-код для артистов

11:57 2024-06-04
После шоу с Бузовой в Уфе в день защиты детей предложили ввести дресс-код для артистов

Депутат Госдумы от партии КПРФ Ирина Филатова после скандала с выступлением певицы Ольги Бузовой на VK Fest в Уфе предложила ввести обязательные требования к стилю одежды для артистов на публичных выступлениях, не предполагающих возрастных ограничений.

Тем временем Следственный комитет в Башкирии изучает жалобы пользователей социальных сетей на откровенный наряд певицы Ольги Бузовой.

Она выступала в Уфе в День защиты детей в кожаном боди и ботфортах с цепями.

«Поскольку не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику, прошу Вас рассмотреть возможность введения для артистов эстрады обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений без возрастных ограничений для посетителей», - выдержка из документа.

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