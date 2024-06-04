В сети появились кадры самосожжения, которое совершила психолог из Санкт-Петербурга

18:27 2024-06-04
В сети появились кадры самосожжения, которое совершила психолог из Санкт-Петербурга

Жуткое самоубийство произошло 28 мая, сегодня в сети была выложена видеозапись с кадрами, где женщина сама себя поджигает.

Инцидент произошел в конце мая в Краснодаре. Женщина подожгла себя и живьем сгорела на пустыре у Кубанского государственного аграрного университета на улице Калинина.

Она сама облила себя горючей жидкостью и зажгла огонь. Мотивы поступка неизвестны, сама психолог никаких записок и объяснений не оставила.

Сгоревшая 40-летняя женщина была психологом, вела активный образ жизни, применяла духовные практики.

Основная специализация — сверхчувствительные люди и их травмы, терапия жизнью, структуры характера, зависимость и контрзависимость, кармические отношения, близость, материя и духовность.

Так она сама характеризовала свою деятельность. По информации Mash, погибшую зовут Ольга Цветкова, и она лечилась от шизофрении.

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