В сети появились кадры самосожжения, которое совершила психолог из Санкт-Петербурга

Инцидент произошел в конце мая в Краснодаре. Женщина подожгла себя и живьем сгорела на пустыре у Кубанского государственного аграрного университета на улице Калинина.

Она сама облила себя горючей жидкостью и зажгла огонь. Мотивы поступка неизвестны, сама психолог никаких записок и объяснений не оставила.

Сгоревшая 40-летняя женщина была психологом, вела активный образ жизни, применяла духовные практики.

Основная специализация — сверхчувствительные люди и их травмы, терапия жизнью, структуры характера, зависимость и контрзависимость, кармические отношения, близость, материя и духовность.

Так она сама характеризовала свою деятельность. По информации Mash, погибшую зовут Ольга Цветкова, и она лечилась от шизофрении.