Пять чеченцев жестоко избили девушку-спортсменку в Швейцарии

19:17 2024-06-04
Пять чеченцев жестоко избили девушку-спортсменку в Швейцарии

Расправу мужчины учинили над своей же соотечественницей. Информация об инциденте была размещена в телеграм-канале Mash Gorе.

Чеченская девушка, которую зовут Аминат Эльбукаева, подверглась нападению пятерых извергов на территории Швейцарии. Она профессионально занимается боксом.

Агрессивные мужчины подкрались к ней сзади, скрутили и стали жестоко избивать ногами. Нападение привело к переломам ребер, сотрясению мозга и ранам на лице.

Аминат рассказала, что если бы она не была подготовленной спортсменкой и не владела приемами самообороны, то, вероятнее всего, она бы не выжила.

Чеченцы возмутились тем, что девушка тренировалась в неподобающем виде, а именно - в шортах. К тому же они сочли, что бокс - совсем не женское дело. Когда девушку избивали, ей почему-то передавали привет от какого-то Касима.

Аминат разместила видео со своим окровавленным лицом в соцсетях и сообщила, что ей часто приходится сталкиваться с угрозам от соотечественников, которые крайне возмущены ее образом жизни.

Аминат сказала, что ее мучители понесут ответ "и в этом мире, и в другом", также она сообщила о намерении обратиться за помощью к властям.

Нападавшие были арестованы, когда попытались покинуть пределы Швейцарии.

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