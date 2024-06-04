74-летняя американка ожила прямо в похоронном бюро, через 2 часа после смерти

20:31 2024-06-04
74-летняя американка ожила прямо в похоронном бюро, через 2 часа после смерти

Служащие похоронного бюро заметили, что покойница дышит, когда стали переносить ее тело на стол.

История случилась в США, люди, работающие в похоронном бюро, заметили дыхание у умершей женщины. За два часа до этого сотрудники дома престарелых установили ее смерть.

Информацию об инциденте сообщило издание The Washington Post.

Увидев признаки дыхания, сотрудники похоронного бюро экстренно стали проводить реанимационные меры и вызвали медиков. 
Женщину увезли в больницу и вернули к жизни.

Заместитель старшего шерифа округа Ланкастер Бен Хучин был очень удивлен случившимся. Он сказал, что за 31 год своей работы в полиции никогда не видел ничего подобного.

Сотрудники дома престарелых, которые констатировали смерть женщины,  сказали, что за ней неделю наблюдал врач, назначив паллиативное лечение.

Работники заведения утверждают, что смерть женщины была ожидаема.

Правоохранительные органы начали расследование происшествия, преступные намерения со стороны служащих дома престарелых пока не выявлены.

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