Последняя фотография австралийского альпиниста и каякера Эндрю Макколи

Он пытался пройти на своём каяке 1600 км через Тасманово море из Австралии в Новую Зеландию в феврале 2007 года, ночуя прямо на воде.
Не получилось даже после второй попытки, а третьей уже и не будет.
Он пытался пройти на своём каяке 1600 км через Тасманово море из Австралии в Новую Зеландию в феврале 2007 года, ночуя прямо на воде.
Не получилось даже после второй попытки, а третьей уже и не будет.
admin
Она стала первой женщиной из Соединенных Штатов, которая достигла вершины Эвереста без помощи баллона с кислородом 22 мая 1998 года.
admin
Он умер позже в тот же день в июле 2023 года, потеряв сознание от жары в 49,4 градусов Цельсия.
admin
Умел в буквальном смысле бегать по стенам, перепрыгивать со здания на здание, совершать головокружительные прыжки с высоты.
Храмова Оксана
Служащие похоронного бюро заметили, что покойница дышит, когда стали переносить ее тело на стол.
Храмова Оксана
Об инциденте сообщило новостное издание БЕЛТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.
Храмова Оксана
15-летний подросток из Брестской области с особой жестокостью избивал отца, после чего он умер от полученных травм на месте.