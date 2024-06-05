Последняя фотография австралийского альпиниста и каякера Эндрю Макколи

13:13 2024-06-05
Последняя фотография австралийского альпиниста и каякера Эндрю Макколи

Это фотография найденная на карте памяти его камеры после его исчезновения во время одного из штормов.

Он пытался пройти на своём каяке 1600 км через Тасманово море из Австралии в Новую Зеландию в феврале 2007 года, ночуя прямо на воде.

Не получилось даже после второй попытки, а третьей уже и не будет.

admin
13:10

admin

Американка Фрэнсис Арсентьев, супруга российского альпиниста Сергея Арсентьева на вершине высочайшей вершины планеты

Американка Фрэнсис Арсентьев, супруга российского альпиниста Сергея Арсентьева на вершине высочайшей вершины планеты

Она стала первой женщиной из Соединенных Штатов, которая достигла вершины Эвереста без помощи баллона с кислородом 22 мая 1998 года.
admin
13:09

admin

71-летний Стив Карри ищет спасительную тень под информационным стендом национального парка "Долина Смерти"

71-летний Стив Карри ищет спасительную тень под информационным стендом национального парка "Долина Смерти"

Он умер позже в тот же день в июле 2023 года, потеряв сознание от жары в 49,4 градусов Цельсия.
admin
13:06

admin

Петербуржец Павел Кашин профессионально занимался паркуром

Петербуржец Павел Кашин профессионально занимался паркуром

Умел в буквальном смысле бегать по стенам, перепрыгивать со здания на здание, совершать головокружительные прыжки с высоты.
Храмова Оксана
20:31

Храмова Оксана

74-летняя американка ожила прямо в похоронном бюро, через 2 часа после смерти

74-летняя американка ожила прямо в похоронном бюро, через 2 часа после смерти

Служащие похоронного бюро заметили, что покойница дышит, когда стали переносить ее тело на стол.
Храмова Оксана
20:13

Храмова Оксана

Жуткое ДТП в Бобруйском районе: маршрутка столкнулась с трактором, в аварии 9 пострадавших

Жуткое ДТП в Бобруйском районе: маршрутка столкнулась с трактором, в аварии 9 пострадавших

Об инциденте сообщило новостное издание БЕЛТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.
Храмова Оксана
19:44

Храмова Оксана

В Пружанском районе подросток до смерти избил отца

В Пружанском районе подросток до смерти избил отца

15-летний подросток из Брестской области с особой жестокостью избивал отца, после чего он умер от полученных травм на месте.