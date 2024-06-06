В 80-е годы Олаф Шольц активно выступал против НАТО

14:24 2024-06-06
В 80-е годы Олаф Шольц активно выступал против НАТО

В частности, немецкий политик призывал Западную Германию к выходу из Североатлантического Альянса.

На фото - молодой Олаф Шольц, будущий канцлер Германии, выступающий на митинге против НАТО в 1982 году. В те годы немецкий политик возмущался намерением США разместить свои ракеты на территории Германии и был сторонником выхода страны из НАТО.

Заявления прежнего Шольца в адрес США и НАТО были довольно резкими. Например, в 1988 году делегация, возглавляемая немецким активистом, убеждала молодежь страны в том ,что "истинные враги мира <...> находятся в военно-промышленном комплексе США".
По словам Петра Акопова, журналиста РИА Новости,"сегодняшний Шольц относится к России так же, как Шольц 80-х относился к США".

Нынешний немецкий канцлер давно переобулся и изменил своим юношеским взглядам. Он активно сотрудничает с руководством НАТО и поддерживает позицию блока по Украине.

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