На фото - молодой Олаф Шольц, будущий канцлер Германии, выступающий на митинге против НАТО в 1982 году. В те годы немецкий политик возмущался намерением США разместить свои ракеты на территории Германии и был сторонником выхода страны из НАТО.

Заявления прежнего Шольца в адрес США и НАТО были довольно резкими. Например, в 1988 году делегация, возглавляемая немецким активистом, убеждала молодежь страны в том ,что "истинные враги мира <...> находятся в военно-промышленном комплексе США".

По словам Петра Акопова, журналиста РИА Новости,"сегодняшний Шольц относится к России так же, как Шольц 80-х относился к США".

Нынешний немецкий канцлер давно переобулся и изменил своим юношеским взглядам. Он активно сотрудничает с руководством НАТО и поддерживает позицию блока по Украине.