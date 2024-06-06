История о том, как люди научились заваривать чай в пакетиках

Случилось это в 1904 году, продавец чая задумал этот ход как маркетинговую уловку и не мог даже догадываться о том, к чему это приведет.

В то время чай продавали в жестяных банках. Предприниматель решил дополнить традиционную тару небольшими порциями чая, упакованными в миниатюрные шелковые мешочки.

Кто-то из покупателей додумался заварить чай прямо в таком пакетике и остался очень доволен таким способом - это было очень удобно.

Идею быстро оценили и другие торговцы чаем. Шелковая упаковка позволяла пускать в дело даже мелкие чайные листья и даже чайную крошку, которая до этого просто считалась мусором и выбрасывалась за ненадобностью.

У этой затеи было два существенных минуса: шелковые мешочки дорого обходились торговцам, при этом шелк добавлял чаю неприятный привкус.

Ткань попробовали заменить хлопчатобумажным муслином, потом марлей. В итоге прижился второй вариант.

К 1930-му году на изготовление марлевых чайных пакетиков в Соединенных Штатах использовали почти 7 млн погонных метров марли.