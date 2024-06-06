Почему не стоит заниматься самолечением: поучительная история Пола Карасона

15:03 2024-06-06
Почему не стоит заниматься самолечением: поучительная история Пола Карасона

Американец Пол Карасон прославился необычным цветом своей кожи: она у мужчины была с выраженным синим оттенком.

Все началось с того, что Пол сам придумал себе, как он считал, действенное лекарство, которое очень активно использовал.

Американец много лет подряд втирал в кожу и принимал внутрь настойку из коллоидного серебра.

Дело в том, что у мужчины был дерматит, и он почему-то был уверен, что такой способ лечения ему обязательно поможет. Пол верил в целебную силу серебра.

Он полагал, что серебро может убить все бактерии, даст защиту от всевозможных вирусов и болезней. Пол был уверен, что серебро лучше антибактериальных препаратов.

Дерматит у Карасона действительно прошел, но лечение дало необычный побочный эффект. Теперь его кожа стала синей, и оттенок сохранялся до последних дней жизни.

Пол вынужден был прятаться от людей, вел уединенный образ жизни, стесняясь показать свой изменившийся облик.

В 2013 году он умер. Однако причиной смерти стал не аргироз (болезнь, вызванная длительным отложением серебра в организме).

Скончался Пол от проблем с сердечно-сосудистой системой.

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