В Пакистане газ для готовки пищи набирают в пакеты

Смекалистые пакистанцы придумали набирать газ в огромные пакеты. Делают их прямо в магазине, скручивая из плотной пленки и скотча.

Один конец пленки тщательно скрепляется скотчем, ко второму крепится кран. Скотча на это дело не жалеют, чтобы предупредить утечку.

Газ продают тут же в магазине, иногда местные набирают его в местах, где обнаруживается утечка.

На заправку одного такого мешка уходит больше часа.

Мешки нередко повреждаются, теряя герметичность, но их не выбрасывают, а чинят, закрывая проколы заплатами. Это очень опасно, но у людей нет выхода.

С огромными мешками они отправляются домой за десятки километров. Некоторые едут с наполненными газом пакетами на мотоциклах.

Дома мешок крепится под потолком, потом подключается к шлангу от плиты.

Газ отправляют в плиту при помощи насоса. Так пакистанцы готовят себе еду.