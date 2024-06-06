Слова «херня» и «хер», на самом деле, совсем безобидные, и ничего неприличного в них нет

19:20 2024-06-06
Слова «херня» и «хер», на самом деле, совсем безобидные, и ничего неприличного в них нет

Термин Hernia ("херня") придумал Корнелий Цельс, и означает он в переводе с латыни - грыжа.

В 1874 году в российском государстве ввели всеобщую обязательную воинскую повинность. На службу брали всех, не взирая на сословие.

Обеспеченные мещане уже тогда научились косить от армии. Они давали взятку военным врачам, и те ставили им диагноз "грыжа" или по-научному - hernia (в простонародье - "херня").

Вот и получалось, что в те времена "херней" страдала почти 5-я часть всех призывников. А так как диагнозы грыжи были липовыми, то и выражение "страдать херней" приобрело несколько иной смысл (делать что-то пустяковое, заниматься ерундой, дурака валять). 

Непристойное ныне слово "хер" тоже имеет вполне приличную историю происхождения. В церковнославянском алфавите нынешняя буква "х" называлась "хер". 

В слове этом усматривалось божественное начало, происходило оно от слова "херувим" и не зря буква имела сходство с крестом.

Потом появилось слово "херить", у которого развился негативный оттенок, слово означало "поставить на чем-то крест", "испортить", "перечеркнуть", "уничтожить", "разрушить".

Старинный алфавит был отменен в начале 20 века, слово "хер" вышло из употребления, но через многие годы прошло непонятный путь трансформации и превратилось в синоним всем известного нецензурного бранного слова на букву "х".

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