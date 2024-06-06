В Англии впервые за много лет зацвело редкое растение - «трупный цветок»

В столице Великобритании растение выращивают уже больше века.

Цветение у него редкое и нерегулярное. Оно наступает примерно каждые 7-9 лет.

Растение это особенное, его аромат - самый противный в мире, он похож одновременно на запах тухлых яиц и протухшей рыбы.

Внешний вид цветка тоже не вызывает приятных эмоций: он очень смахивает на кусок разлагающейся плоти.

Листья растения в длину разрастаются на три метра.

Мерзкий аромат усиливается, если прикоснуться к аморфофаллусу.

К сожаленью (или к счастью) вонючее растение цветет лишь пару дней.

Именно из-за отвратительного запаха этот удивительный экземпляр получил название "трупный цветок".

Раньше его можно было найти в Индонезии, но из-за массовой вырубки и проблем с экологией цветок больше не встречается в дикой природе.

Увидеть его теперь можно только в оранжереях и то лишь раз в несколько лет.