В Англии впервые за много лет зацвело редкое растение - «трупный цветок»

22:12 2024-06-06
В Англии впервые за много лет зацвело редкое растение - «трупный цветок»

Об этом сообщает научное издание IFLScience. Крупный тропический экземпляр называется "аморфофаллус титанический", полюбоваться им можно в одном из Королевских ботанических садов Лондона.

В столице Великобритании растение выращивают уже больше века.

Цветение у него редкое и нерегулярное. Оно наступает примерно каждые 7-9 лет.

Растение это особенное, его аромат - самый противный в мире, он похож одновременно на запах тухлых яиц и протухшей рыбы.

Внешний вид цветка тоже не вызывает приятных эмоций: он очень смахивает на кусок разлагающейся плоти.

Листья растения в длину разрастаются на три метра.

Мерзкий аромат усиливается, если прикоснуться к аморфофаллусу.

К сожаленью (или к счастью) вонючее растение цветет лишь пару дней.

Именно из-за отвратительного запаха этот удивительный экземпляр получил название "трупный цветок".

Раньше его можно было найти в Индонезии, но из-за массовой вырубки и проблем с экологией цветок больше не встречается в дикой природе.

Увидеть его теперь можно только в оранжереях и то лишь раз в несколько лет. 

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