У самого длинного подвесного моста в Беларуси будет стеклянный пол

Протяженность моста составляет около 200 м, ширина сооружения - полтора метра.

Построили мост в 1972 году, с тех пор его воспринимают как визитную карточку этих мест. Конструкция соединяет два берега Немана и позволяет связать две части города.

Мост уже несколько раз подвергался ремонту. В настоящий момент на объекте также ведется реконструкция.

Закончить работы обещают к празднованию Дожинок - 21 сентября этого года. В этот раз жители и гости города будут удивлены одним интересным новшеством.

В средней части сооружения будет вмонтирован стеклянный пол вместо привычного деревянного. Прозрачный участок протянется на 10 метров.

Город Мосты находится в 250 км от Минска, живет здесь примерно 15 тыс. человек. Первое упоминание о городе встречается в исторических документах, датируемых 15 веком.

Подвесные мосты есть в самых разных уголках Беларуси, всего их в стране около десяти.

Вот местоположение некоторых из них: в Бешенковичах, в Вилейском районе, в Мядельском районе, в деревне Шарки Витебского района, в деревне Сарья возле Свято-Успенской церкви.