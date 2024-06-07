Коулун - жуткое местечко, которое не зря назвали «городом грехов»

Коулун когда-то был китайским военным фортом в Гонконге. Постепенно участок территории 210 на 120 метров превратился в густо заселенный и неуправляемый властями город. Жили тут примерно 55 тыс. человек.

В Коулуне употребляли запрещенные вещества, процветали азартные развлечения, торговля людьми. В городе-крепости, казалось, собрались все смертные грехи на свете.

Появился он в эпоху династии Сун, многие века населенный пункт был малонаселенным. В 1842 году Гонконг попал под власть Великобритании. Чтобы ослабить это влияние, местные власти соорудили оборонительную стену вокруг форта.

В 1898 году Гонконг отдал Великобритании часть территорий на 99 лет, но Коулун сюда не вошел.

В 1933 году большинство домов было снесено, а во время Второй мировой войны население увеличилось.

Сюда стали собираться бездомные, нелегалы, преступники. В Коулуне появились банды и взяли управление над городом в свои руки.

В 1950-1970-е годы город превратился в трущобы, контролируемые преступными синдикатами.

Улицы были похожи на грязные коридоры, небо загораживали сплошные надстройки и воздушные переходы между домами.

Теснота была неимоверная, семьи селились в душных комнатках по 23 кв. метра.

Многие находили тут убежище от властей. На нижних этажах жили люди из самых низших социальных слоев. Сюда солнечный свет вообще не проникал.

Власти пытались навести тут порядок, но толку от этого было мало, анархия и бардак продолжались, а численность населения неуклонно росла. В 90-е было решено снести это жуткое местечко.

После этого на месте города грехов появился красивый парк "Коулун-Сэнчай". О прежнем Коулуне теперь напоминают лишь сохранившиеся фотографии в сети.