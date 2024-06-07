После убийства соперника пылкий влюбленный нарисовал его кровью сердечко в подъезде

Дмитрий Матвеев пылал ненормальной страстью к жене Антона Еговцева, которая поклоннику взаимностью не отвечала.

Дмитрий, тренер по мотокроссу, был упрям и желал заполучить женщину себе.

37-летний Антон Еговцев был заместителем председателя общественного движения "Зов народа".

Убийство случилось в ночь с 6 на 7 июня в подмосковной Лобне.

Дмитрий Матвеев с 2022 года начал преследовать женщину, которую полюбил со школьных лет, он приходил к ней домой, подкарауливал на улице, дарил цветы, признавался в любви, угрожал ее мужу.

Супруги обращались в полицию, но сталкера ничего не могло остановить.

Убийца отключил электричество в квартире, замазал дверной глазок и выманил Антона на лестничную площадку. Там он нанес жертве 8 ножевых ранений, сам преступник тоже был ранен, Антон пытался себя защитить кухонным ножом.

Убийца сам пришел в больницу, чтобы получить помощь, у него выявили психическое расстройство.

У убитого Антона остался четырехлетний сын.

Женщина, любви которой так добивался Дмитрий, желает ему смерти: "я бы хотела, чтобы его не было в живых".

Подробности истории рассказали телеграм-каналы SHOT и Mash.